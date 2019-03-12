Кремль ответил на бойкот США ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый год перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) появляются новости о возможном бойкоте мероприятия, но иностранцы все равно приезжают. Об этом сообщает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал слухи о возможном бойкоте ПМЭФ-2019 из-за ареста основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви . Ранее Financial Times сообщила, что в ответ на арест Калви руководители американских компаний и чиновники из США могут отказаться от поездки на ПМЭФ в июне.

Песков отметил, что в Кремле знают об опасениях различных бизнес-ассоциаций из США и других стран, вызванных ситуацией с Калви.

По словам Пескова, Кремль постоянно заверяет иностранных партнеров, что Россия всегда будет привержена основной цели — «созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса».

«Каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран [к ПМЭФ], в том числе из США, и мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», — заключил он.

Калви задержали в феврале этого года в Москве. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под арест.