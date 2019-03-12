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Российский капитан пригрозил перекрыть Босфор 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Российский капитан судна Streamline Бахман Багиров пригрозил перекрыть пролив Босфор. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
Летом 2018 года сухогруз Streamline с российским экипажем был арестован в Стамбуле за долги судовладельца — турецкой компании Akca Shipping.
«Мы сидим тут (на судне. — прим. ред.) как в тюрьме», — посетовал Багиров.
По его словам, за 10 прошедших месяцев Akca Shipping накопила долг и перед моряками из России — свыше 120 тысяч долларов. Капитан Streamline призвал руководство компании рассчитаться с экипажем и заменить его на другой.
«Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — предупредил он.
По словам Багирова, если Akca Shipping не выполнит поставленные условия уже завтра, то он перекроет Босфор.
Первое заседание суда по делу о снятии ареста со Streamline состоялось в конце февраля и продлилось 20 минут. Второе состоится 2 апреля.
В мире , Видео , РИА Новости , Стамбул
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