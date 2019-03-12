Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов

Фото с «побегом» Порошенко с митинга оказалось фейком

"Классический фейк, фото обрезано", — написал Цеголко.

В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук заявил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.

Ранее в сети появилось обрезанное фото с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы в спешке покидает митинг своих сторонников в украинском городе Житомир.