Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов

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Фото с «побегом» Порошенко с митинга оказалось фейком 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что фотография "побега" украинского лидера Петра Порошенко с митинга является "классическим фейком". Об этом он написал на своей странице в фесбуке.
"Классический фейк, фото обрезано", — написал Цеголко.
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В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук заявил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.
Ранее в сети появилось обрезанное фото с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы в спешке покидает митинг своих сторонников в украинском городе Житомир.
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Украина , Видео , В мире , Святослав Цеголко , Петр Порошенко , УНИАН
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