Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что фотография "побега" украинского лидера Петра Порошенко с митинга является "классическим фейком". Об этом он написал на своей странице в фесбуке.
"Классический фейк, фото обрезано", — написал Цеголко.
В свою очередь фотограф УНИАН Леонид Шевчук заявил, что является автором фотографий. Он пояснил, что кадры сделаны до митинга, и Порошенко идет к собравшимся людям, а не убегает от них.
Ранее в сети появилось обрезанное фото с президентом Украины Петром Порошенко, который якобы в спешке покидает митинг своих сторонников в украинском городе Житомир.