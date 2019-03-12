Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава парламента Чечни объявил кровную месть блогеру 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, сообщает ВВС.
Неделю назад в ходе разговора с журналистом Максимом Шевченко Абдурахманов заявил, что презирает все, что связано с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и его самого.
Некоторые время спустя в ходе прямого эфира в инстаграме, запись которого Абдурахманов опубликовал в своем телеграм-канале, Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть за его высказывание.
«Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — отметил глава парламента Чечни.
Даудов посоветовал Абдурахманову, живущему в Польше, отныне убеждаться, что он закрыл дверь на ключ или крючок, когда лег спать, оглядываться по сторонам на улице, а также знать, что полученный сзади пинок — «это не случайность».
Политика , Магомед Даудов , Ахмат Кадыров , Максим Шевченко , Чеченская Республика
Читайте также
Видео
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Лановой объяснил пропуск прощания с Этушем
Общество
Самолет протаранил колесо обозрения
Происшествия Общество
На концерте Киркорова готовился теракт
Происшествия Шоу-бизнес
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
Боню побили «молотком» в Белоруссии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение