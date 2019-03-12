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МИД направил Украине ноту из-за выхода Киева из договора о дружбе 

Rambler News Service + ещё 8 1 час назад
1 апреля 2019 года договор прекращает действие по инициативе украинской стороны, подчеркивается в сообщении министерства.
В МИД отметили, что Киев в нарушение положений данного договора в 2004 году ратифицировал меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО со стороны Украины, а в 2005 году внес поправки в военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства. При этом документ обязывал стороны не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны.
Министерство также обвинило Украину в грубом и систематическом нарушении статьи 12 договора, согласно которой Москва и Киев гарантировали защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности нацменьшинств на своей территории и создание условий для поощрения этой самобытности. Кроме того, страны были обязаны содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка на Украине и украинского языка в России.
«Вместо этого майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины», — говорится в сообщении.
В российском дипведомстве также напомнили, что Украина продолжает отказывать народу Крыма в праве свободно распоряжаться своей судьбой после того, как на Украине в 2014 году произошел антиконституционный переворот, тогда как договор предполагал, что стороны должны строить отношения друг с другом на основе права народов свободно распоряжаться своей судьбой.
«Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор. Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины. Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле», — указал МИД России.
В начале сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил прекратить действие договора. Впоследствии стало известно, что речь идет о непродлении договора, действие которого автоматически продляется каждые 10 лет. 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Он вступил в силу спустя два дня.
10 декабря Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.
Договор о дружбе между Россией и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. Согласно документу, в частности, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Петр Порошенко , МИД , НАТО , Москва
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