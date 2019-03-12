Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии пятилетней девочки, которую нашли в московской квартире. По его словам, ребёнок всё понимает и даже начинает общаться.
«Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Врач отметил, что её физическое состояние «ближе к удовлетворительному».
«У неё были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьёзных изменений внутренних органов нет», — добавил Османов.
Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» сообщала, что состояние девочки оценивается как средней тяжести.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о брошенной в квартире девочке.