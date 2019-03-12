Врач сообщил об улучшении состояния брошенной в квартире девочки

Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии пятилетней девочки, которую нашли в московской квартире. По его словам, ребёнок всё понимает и даже начинает общаться.

«Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметил, что её физическое состояние «ближе к удовлетворительному».

«У неё были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьёзных изменений внутренних органов нет», — добавил Османов.