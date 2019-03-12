Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач сообщил об улучшении состояния брошенной в квартире девочки 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии пятилетней девочки, которую нашли в московской квартире. По его словам, ребёнок всё понимает и даже начинает общаться.
«Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Врач отметил, что её физическое состояние «ближе к удовлетворительному».
«У неё были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьёзных изменений внутренних органов нет», — добавил Османов.
Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» сообщала, что состояние девочки оценивается как средней тяжести.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о брошенной в квартире девочке.
RT на русском: последние новости
Трое россиян стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии ФСИН прокомментировала «новое» видео о нарушениях в колонии Ярославля В Москве спасли оставленную без присмотра на несколько дней пятилетнюю девочку
Комментарии39
Происшествия , Видео , Александр Бастрыкин , Анна Кузнецова , СКР , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение