Названо условие применения Россией ядерного оружия

Анатолий Антонов. Лишь угроза существованию России заставит ее власти использовать ядерное оружие. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол РФ в США

В ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне дипломат напомнил, что условия применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине России. В ней «четко» сказано, что это возможно лишь в случае угрозы существованию страны.

«Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный конфликт», — подчеркнул он.

Антонов опроверг существование в России концепции нанесения ядерного удара первыми, объяснив слухи об этом фейковыми новостями.

Кроме того, посол подчеркнул, что Россия воспринимает США как партнера, а не соперника.