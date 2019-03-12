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Названо условие применения Россией ядерного оружия 

Рамблер + ещё 11 32 минуты назад
Лишь угроза существованию России заставит ее власти использовать ядерное оружие. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне дипломат напомнил, что условия применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине России. В ней «четко» сказано, что это возможно лишь в случае угрозы существованию страны.
«Мы не будем использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональный конфликт», — подчеркнул он.
Антонов опроверг существование в России концепции нанесения ядерного удара первыми, объяснив слухи об этом фейковыми новостями.
Кроме того, посол подчеркнул, что Россия воспринимает США как партнера, а не соперника.
«А уже вам решать, кем мы являемся для вас», — добавил он.
Армия , Оружие , Анатолий Антонов , США
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