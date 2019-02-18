Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц.
«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей
Посольство РФ в Лондоне не имеет «ни малейшего представления» о состоянии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и «очень обеспокоено судьбой российских граждан».
США предложили продать штат
США стоит продать штат Монтана Канаде, чтобы избавиться от государственного долга. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал пользователь Christian moms against private education.
Космонавт Леонов покинул Россию
Космонавт и консультант инвестиционной компании Baring Vostok Алексей Леонов покинул Россию.
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном.
В центре Донецка прогремели три взрыва
18 февраля центр Донецка потрясла серия из трёх взрывов подряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от представителя республиканского управления МВД.
Драка из-за еды на «Поле чудес» попала на видео
Российские пользователи соцсетей раскритиковали гостей шоу «Поле чудес» за любовь к «халяве».
В России исчезнут дешевые авто
Цены на новые автомобили в российских салонах начали стремительно расти, сообщают «Известия». Производители винят во всём падение рубля и изменившийся НДС.
«Кортеж» Путина показали изнутри
Люксовый лимузин Aurus российского производства представили на экспозиции эмиратского холдинга Tawazun в рамках выставки IDEX‐2019 в Абу-Даби.
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Молодой человек, погибший у здания Центрального телеграфа после драки с охранником, был зачинщиком потасовки.