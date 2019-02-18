Главные события понедельника

Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей

США предложили продать штат

США стоит продать штат Монтана Канаде , чтобы избавиться от государственного долга. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал пользователь Christian moms against private education.

Космонавт Леонов покинул Россию

Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном

В центре Донецка прогремели три взрыва

Драка из-за еды на «Поле чудес» попала на видео

В России исчезнут дешевые авто

Цены на новые автомобили в российских салонах начали стремительно расти , сообщают «Известия» . Производители винят во всём падение рубля и изменившийся НДС.

«Кортеж» Путина показали изнутри