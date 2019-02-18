«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей

В российской дипмиссии в Великобритании заявили, что не имеют «ни малейшего представления» о том, что происходит с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. «К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. Направленные в адрес Форин Офиса многочисленные запросы остаются без ответа», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Накануне газета The Sunday Times со ссылкой на источник сообщила, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось и ему оказывают медицинскую помощь на дому.

По данным издания, врачи опасаются, что 67-летний мужчина уже не сможет полностью восстановиться после отравления.

Токсикологи признали, что не могут предсказать последствия воздействия «Новичка» в долгосрочной перспективе. «Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — сообщила доцент Ноттингемского университета, токсиколог Уэйн Картер изданию. Однако исследования влияния других нервных агентов выявили такие проблемы, как потеря памяти и функциональности мышц, добавили в газете.

Также в Скотленд-Ярде отметили, что в отличие от дочери Скрипаля Юлии, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, экс-полковник ГРУ уже тогда был «не в лучшей форме».

В российском посольстве отметили, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория рассказывала, что Сергей пребывает в добром здравии. «Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон?

Ведут ли здесь дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Стерджесс, сказать трудно.

Но мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб. Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?» — рассуждают в дипмиссии.

Виктория Скрипаль считает, что новости об ухудшении состояния здоровья Сергея означают, что Лондон «ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик».

«Все развивается по сценарию, написанному еще год назад. Нам не показывают Скрипалей — ни здоровых, ни больных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть», — рассказала Виктория ФАН.

По ее мнению, после этого дочь Юлия Скрипаль «по логике жанра» захочет кремировать отца: «Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне».

Кроме того, племянница рассказала, что родственники не выходили с ней на связь уже больше шести месяцев. Последний раз с Юлией они общались 24 июля 2018 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером «управляемой утечки».

«Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», — написала она в фейсбуке.

Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к химической атаке Россию. Москва все обвинения отвергает.

5 сентября британская прокуратура заявила, что Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Им предъявили обвинения в покушении на убийство экс-полковника ГРУ и его дочери, а также британского полицейского Ника Бейли. По данным прокуратуры, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT подтвердили, что действительно были в Солсбери в марте 2018 года, однако исключительно с туристическими целями.

Предположительно, тем же нервно-паралитическим агентом были отравлены два жителя Эймсбери: Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась.

Родители Стерджесс недавно дали интервью The Guardian , в котором назвали расследование дела о гибели женщины непрозрачным, обвинив в этом британское правительство.

Российское посольство согласилось с мнением родителей погибшей. «Многочисленные вопросы о трагедии в Эймсбери остаются без ответа, британские власти тщательно скрывают обстоятельства произошедшего, и нам понятно справедливое возмущение близких родственников, — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии, — Вызывает озабоченность и тот факт, что погибшая была кремирована, что исключает возможность дальнейших следственных действий или перепроверки первичных данных о причинах смерти британки».