«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей 

Посольство РФ в Лондоне не имеет «ни малейшего представления» о состоянии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и «очень обеспокоено судьбой российских граждан». Ранее британские СМИ сообщили, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось, и, как опасаются медики, он не сможет полностью поправиться. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером «управляемой утечки», указывающей на прямую связь между британскими спецслужбами и прессой.
В российской дипмиссии в Великобритании заявили, что не имеют «ни малейшего представления» о том, что происходит с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. «К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. Направленные в адрес Форин Офиса многочисленные запросы остаются без ответа», — говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Накануне газета The Sunday Times со ссылкой на источник сообщила, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось и ему оказывают медицинскую помощь на дому.
По данным издания, врачи опасаются, что 67-летний мужчина уже не сможет полностью восстановиться после отравления.
Токсикологи признали, что не могут предсказать последствия воздействия «Новичка» в долгосрочной перспективе. «Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — сообщила доцент Ноттингемского университета, токсиколог Уэйн Картер изданию. Однако исследования влияния других нервных агентов выявили такие проблемы, как потеря памяти и функциональности мышц, добавили в газете.
Также в Скотленд-Ярде отметили, что в отличие от дочери Скрипаля Юлии, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, экс-полковник ГРУ уже тогда был «не в лучшей форме».
В российском посольстве отметили, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория рассказывала, что Сергей пребывает в добром здравии. «Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон?
Ведут ли здесь дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Стерджесс, сказать трудно.
Но мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб. Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?» — рассуждают в дипмиссии.
Виктория Скрипаль считает, что новости об ухудшении состояния здоровья Сергея означают, что Лондон «ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик».
«Все развивается по сценарию, написанному еще год назад. Нам не показывают Скрипалей — ни здоровых, ни больных… Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть», — рассказала Виктория ФАН.
По ее мнению, после этого дочь Юлия Скрипаль «по логике жанра» захочет кремировать отца: «Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне».
Кроме того, племянница рассказала, что родственники не выходили с ней на связь уже больше шести месяцев. Последний раз с Юлией они общались 24 июля 2018 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию примером «управляемой утечки».
«Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», — написала она в фейсбуке.
Напомним, что Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили в причастности к химической атаке Россию. Москва все обвинения отвергает.
5 сентября британская прокуратура заявила, что Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Им предъявили обвинения в покушении на убийство экс-полковника ГРУ и его дочери, а также британского полицейского Ника Бейли. По данным прокуратуры, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT подтвердили, что действительно были в Солсбери в марте 2018 года, однако исключительно с туристическими целями.
Предположительно, тем же нервно-паралитическим агентом были отравлены два жителя Эймсбери: Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась.
Родители Стерджесс недавно дали интервью The Guardian, в котором назвали расследование дела о гибели женщины непрозрачным, обвинив в этом британское правительство.
Российское посольство согласилось с мнением родителей погибшей. «Многочисленные вопросы о трагедии в Эймсбери остаются без ответа, британские власти тщательно скрывают обстоятельства произошедшего, и нам понятно справедливое возмущение близких родственников, — говорится в заявлении пресс-секретаря дипмиссии, — Вызывает озабоченность и тот факт, что погибшая была кремирована, что исключает возможность дальнейших следственных действий или перепроверки первичных данных о причинах смерти британки».
В посольстве также сравнили расследование дела об отравлении Стерджесс и Роули с «делом Скрипалей»: «Спустя почти год с момента инцидента в Солсбери британские власти и правоохранительные органы не предоставили никаких официальных результатов проводимого расследования. Десятки запросов российской стороны о сотрудничестве в деле об отравлении наших граждан остались без ответа, а следствие проходит в атмосфере полной секретности. В нарушение международного права Посольству было отказано в доступе к Скрипалям с тем, чтобы убедиться, что они живы, здоровы и находятся в безопасности».