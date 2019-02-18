Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены.