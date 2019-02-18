Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала суда.
"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", — сказал Чуприков.
Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены.
Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.