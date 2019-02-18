Космонавт Леонов покинул Россию ради лечения

Помощница 84-летнего Леонова Наталья Филимонова рассказала агентству, что первый человек, вышедший в открытый космос, выехал за пределы страны ради планового лечения.

В свою очередь, не названная по имени родственница Леонова сообщила агентству, что космонавт проходит процедуру диализа в связи с болезнью почек.