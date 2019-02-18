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Космонавт Леонов покинул Россию ради лечения 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Космонавт и консультант инвестиционной компании Baring Vostok Алексей Леонов покинул Россию, сообщает «Интерфакс».
Помощница 84-летнего Леонова Наталья Филимонова рассказала агентству, что первый человек, вышедший в открытый космос, выехал за пределы страны ради планового лечения.
В свою очередь, не названная по имени родственница Леонова сообщила агентству, что космонавт проходит процедуру диализа в связи с болезнью почек.
«Интерфакс» отмечает, что Алексей Леонов входит в консультативный комитет инвесткомпании Baring Vostok. На прошлой неделе ее основатель и совладелец банка «Восточный» американец Майкл Калви был арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей из «Восточного».
Также на выходных Басманный райсуд Москвы арестовал пятерых возможных соучастников Калви — партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-предправления «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова.
Комментарии
Общество , Наука и техника , Алексей Леонов , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Наталья Филимонова , Интерфакс
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