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Властям США предложили ликвидировать госдолг продажей штата 

News.ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: Google maps
Властям Соединённых Штатов предложили продать Канаде штат Монтана за один триллион долларов для того, чтобы ликвидировать государственный долг.
Петиция за два дня набрала около 3000 подписей. Её автор Ян Хаммонд пишет, что штат бесполезен, а количество его населения незначительно, сообщает «Профиль».
Как ранее писал News.ru, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 трлн долларов. Он сейчас составляет $22,012 трлн, при этом с начала февраля 2019 года показатель вырос более чем на $90 млрд
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США , В мире , Канада , Монтана
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