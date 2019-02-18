Властям США предложили ликвидировать госдолг продажей штата

Петиция за два дня набрала около 3000 подписей. Её автор Ян Хаммонд пишет, что штат бесполезен, а количество его населения незначительно, сообщает «Профиль».

Как ранее писал News.ru, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 трлн долларов. Он сейчас составляет $22,012 трлн, при этом с начала февраля 2019 года показатель вырос более чем на $90 млрд