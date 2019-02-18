В центре Донецка прогремели три взрыва 

Три взрыва прогремели в донецком квартале, где располагается резиденция главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, два из них прогремели рядом с гостиницей, где живут представители миссии ОБСЕ, сообщили в МЧС и МВД ДНР.
"Было три взрыва. Подробности выясняются", — сказал РИА Новости представитель МВД.
По его словам, два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий — неподалёку на пустыре.
Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют тип взрывчатки.