Российские пользователи соцсетей раскритиковали гостей шоу «Поле чудес» за любовь к «халяве».
В эпизод «Поле чудес», вышедший в эфир Первого канала в минувшую пятницу, попал момент, который впервые за почти 30-летнюю историю программы прояснил, что происходит с едой, которую ведущему Леониду Якубовичу дарят участники.
Оказалось, что ее прямо с игрового барабана разбирают зрители студии.
«И ладно дети (им весело) или бабки (они совковыми временами контужены), но там же молодые мужики стоят, деловито набирают корм», — удивился один из пользователей твиттера.
Другой выразил облегчение от того факта, что зрители забирали еду «хоть не с лопаты». Многие шутили в терминах самого шоу — «сектор халява на барабане».
«Крутите барабан! Я до курочки не могу дотянуться!» — пошутил еще один.
Впрочем, некоторые нашли и повод похвалить падких до бесплатной еды соотечественников. По словам одного из них, все было «культурненько», никто не давил друг друга «за пирожок», а некоторые и вовсе делились едой.
«Глаз радуется!» — подытожил он.
Наконец, многие напоминали, что «"Поле чудес", как известно, было в Стране дураков».
«Совпадение? Не думаю», — процитировал один из них журналиста Дмитрия Киселева.