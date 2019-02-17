Россиян высмеяли из-за давки за еду на «Поле чудес»

Российские пользователи соцсетей раскритиковали гостей шоу «Поле чудес» за любовь к «халяве».

В эпизод «Поле чудес», вышедший в эфир Первого канала в минувшую пятницу, попал момент, который впервые за почти 30-летнюю историю программы прояснил, что происходит с едой, которую ведущему Леониду Якубовичу дарят участники.

Оказалось, что ее прямо с игрового барабана разбирают зрители студии.

«И ладно дети (им весело) или бабки (они совковыми временами контужены), но там же молодые мужики стоят, деловито набирают корм», — удивился один из пользователей твиттера.

Другой выразил облегчение от того факта, что зрители забирали еду «хоть не с лопаты». Многие шутили в терминах самого шоу — «сектор халява на барабане».

«Крутите барабан! Я до курочки не могу дотянуться!» — пошутил еще один.

Впрочем, некоторые нашли и повод похвалить падких до бесплатной еды соотечественников. По словам одного из них, все было «культурненько», никто не давил друг друга «за пирожок», а некоторые и вовсе делились едой.

«Глаз радуется!» — подытожил он.

Наконец, многие напоминали, что «"Поле чудес", как известно, было в Стране дураков».