Раскрыты детали новых санкций ЕС против России

Евросоюз введет новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе, которые коснутся определенных лиц, об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на собственные источники.

"Евросоюз предварительно согласился на введение против России санкций из-за нападения на украинские военные корабли в регионе Азовского моря", — добавил источник.

Также по данным источника, наказание в виде санкций понесут восемь человек, "вовлеченных в агрессию против Украины".

Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.