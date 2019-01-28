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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Кремль открестился от охраны Мадуро

Три дня назад агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника и казака Евгения Шабаева сообщило, что власти России отправили в Венесуэлу бойцов частной военной компании «Вагнер».

Су-27 поднят по тревоге из-за действий США

Истребитель Су-27 «удалил» американский самолет-разведчик от границы России.

Похищение "Крыма" попало на видео

Кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи попала на видео. Ролик в понедельник, 28 января, опубликовала пресс-служба МВД России.

В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа

В небе над Ростовской областью пилот бизнес-джета Falcon допустил опасное сближение с пассажирским Boeing.

У россиян стали собирать компромат на страну

МВД РФ
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что иностранцы пытаются собрать компромат на Россию с помощью граждан страны, переехавших за рубеж.

Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО

Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерно усердного охранника на встрече с петербуржцами.

Военные и дипломаты начали изменять Мадуро

Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне объявил, что «разрывает отношения» с Николасом Мадуро и признает законным президентом лидера взбунтовавшихся оппозиционеров Хуана Гуайдо.

Россиян предупредили о росте цен на шины

Рост цен связан с экспериментом по специальной маркировке шин, направленным на борьбу с контрафактом.

Смолов извинился перед страной

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о неудачном исполнении пенальти в серии после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

Дерипаска потерял контроль над активами

Компания En+ сообщила, до какого уровня снижена доля акций российского бизнесмена Олега Дерипаски. Приблизительная доля Дерипаски прежде оценивалась в 70%.

Россиянам стало проще делать денежные переводы

Разработанная Центральным банком России Система быстрых платежей начала функционировать.
Комментарии2
В мире , Видео , Игорь Зубов , Николас Мадуро , Олег Дерипаска , Архип Куинджи , Владимир Путин , Федор Смолов , Boeing , En+ Group , МВД , Федеральная служба охраны , Центральный банк России , РИА Новости , Reuters , США
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