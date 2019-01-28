Главные события понедельника

Кремль открестился от охраны Мадуро

Су-27 поднят по тревоге из-за действий США

Похищение "Крыма" попало на видео

В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа

У россиян стали собирать компромат на страну

МВД РФ

Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО

Военные и дипломаты начали изменять Мадуро

Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне объявил, что «разрывает отношения» с Николасом Мадуро и признает законным президентом лидера взбунтовавшихся оппозиционеров Хуана Гуайдо.

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