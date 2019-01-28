Кремль открестился от охраны Мадуро
Три дня назад агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника и казака Евгения Шабаева сообщило, что власти России отправили в Венесуэлу бойцов частной военной компании «Вагнер».
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Истребитель Су-27 «удалил» американский самолет-разведчик от границы России.
Похищение "Крыма" попало на видео
Кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи попала на видео. Ролик в понедельник, 28 января, опубликовала пресс-служба МВД России.
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
В небе над Ростовской областью пилот бизнес-джета Falcon допустил опасное сближение с пассажирским Boeing.
У россиян стали собирать компромат на страну
МВД РФ
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что иностранцы пытаются собрать компромат на Россию с помощью граждан страны, переехавших за рубеж.
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерно усердного охранника на встрече с петербуржцами.
Военные и дипломаты начали изменять Мадуро
Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне объявил, что «разрывает отношения» с Николасом Мадуро и признает законным президентом лидера взбунтовавшихся оппозиционеров Хуана Гуайдо.
Россиян предупредили о росте цен на шины
Рост цен связан с экспериментом по специальной маркировке шин, направленным на борьбу с контрафактом.
Смолов извинился перед страной
Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о неудачном исполнении пенальти в серии после матча с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
Дерипаска потерял контроль над активами
Компания En+ сообщила, до какого уровня снижена доля акций российского бизнесмена Олега Дерипаски. Приблизительная доля Дерипаски прежде оценивалась в 70%.