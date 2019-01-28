Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решительный Путин вступился за ребенка во время важного события 

Дни.ру + ещё 14 49 минут назад
Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерно усердного охранника на встрече с петербуржцами. Во время посещения президентом Пискаревского кладбища сотрудник ФСО едва не толкнул маленькую девочку.
Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент России возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище. Он пообщался с петербуржцами, которые собрались там, чтобы отметить памятную дату, сообщает НСН.
Песков: Блокада Ленинграда для Путина — личная боль
При этом с одним из сотрудников ФСО случился казус, который попал на видео. Путин одним движением руки остановил своего охранника, едва не толкнувшего маленькую девочку в розовой куртке. Ребенок стоял впереди толпы, и секьюрити шел на него, явно не замечая, пишет ТВ Центр.
Владимир Путин в своем обращении к россиянам президент назвал снятие блокады великим событием для всего мира. Президент России призвал не забывать нечеловеческие испытания, через которые прошли жители города, передает телеканал "360".
75 лет со дня снятия блокады Ленинграда отметили в России 27 января. Путин напомнил, что блокада началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней, сообщает Ura.ru. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов — остальные умерли от голода.
Дни.ру: последние новости
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко "Влепит оплеуху": Кадыров взорвался из-за нападения на Скабееву
Комментарии585
Политика , Видео , Владимир Путин , Федеральная служба охраны , РИА Ura.ru , ТВ Центр , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
Похититель дважды упал с невестой на руках
Общество
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение