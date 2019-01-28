Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО

Решительный Путин вступился за ребенка во время важного события

Одним движением руки Владимир Путин остановил чрезмерно усердного охранника на встрече с петербуржцами. Во время посещения президентом Пискаревского кладбища сотрудник ФСО едва не толкнул маленькую девочку.

Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. Президент России возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище. Он пообщался с петербуржцами, которые собрались там, чтобы отметить памятную дату, сообщает НСН.

При этом с одним из сотрудников ФСО случился казус, который попал на видео. Путин одним движением руки остановил своего охранника, едва не толкнувшего маленькую девочку в розовой куртке. Ребенок стоял впереди толпы, и секьюрити шел на него, явно не замечая, пишет ТВ Центр

Владимир Путин в своем обращении к россиянам президент назвал снятие блокады великим событием для всего мира. Президент России призвал не забывать нечеловеческие испытания, через которые прошли жители города, передает телеканал "360".