В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа

Бизнес-джет Falcon подошел на опасное расстояние к летевшему из Стамбула в Москву Boeing над Ростовской областью, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Происшествие случилось вечером 27 января, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.
На борту пассажирского Boeing находились 100 пассажиров, сообщил он. По тем же данным, вертикальное расстояние между бортами не превышало 350 метров.
В феврале 2018 года в воздухе над стамбульским аэропортом произошло опасное сближение российского и турецкого самолетов.