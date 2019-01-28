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Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 

Рамблер + ещё 16 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Истребитель Су-27 «удалил» американский самолет-разведчик от границы России, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Там рассказали, что воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе России, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря.
Ради ее перехвата в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Истребитель приблизился к цели и идентифицировал ее как самолет-разведчик Военно-воздушных сил США P-8A «Посейдон». После этого американский самолет удалился от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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Также Минобороны опубликовало видеозапись, снятую из кабины российского истребителя во время перехвата. На ней «Посейдон» запечатлен с разных ракурсов.
На прошлой неделе в Минобороны РФ отчитались об удалении от границы приближавшегося к ней самолета-разведчика ВВС Швеции «Гольфстрим».
Комментарии2
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны
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