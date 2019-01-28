Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

Там рассказали, что воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе России, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря.

Ради ее перехвата в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Истребитель приблизился к цели и идентифицировал ее как самолет-разведчик Военно-воздушных сил США P-8A «Посейдон». После этого американский самолет удалился от границы России, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Также Минобороны опубликовало видеозапись, снятую из кабины российского истребителя во время перехвата. На ней «Посейдон» запечатлен с разных ракурсов.

На прошлой неделе в Минобороны РФ отчитались об удалении от границы приближавшегося к ней самолета-разведчика ВВС Швеции «Гольфстрим».