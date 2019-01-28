Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" публикации о том, что Россия якобы обеспечила охраной главу Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро, сами просто логически подумайте. Здесь просто не нужно реагировать на "утки", — заявил Песков журналистам.
Он призвал не реагировать на подобные "утки".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что сотрудники "российской частной военной компании" отправились в Венесуэлу для поддержки Мадуро. Посол в Каракасе Владимир Заемский опроверг эту информацию, назвав ее "очередной уткой".
О вмешательстве в дела Венесуэлы
Также Песков подчеркнул, что у Москвы не было и не планируется контактов со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, которого ряд стран признал временным президентом этого государства.
"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, — это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", — добавил пресс-секретарь.
Попытка госпереворота в Венесуэле
Массовые акции начались в Венесуэле 21 января. На волне протеста Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек. Официальными данными РИА Новости не располагает.