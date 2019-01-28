Песков назвал публикации о якобы российской охране Мадуро «уткой»

"Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро, сами просто логически подумайте. Здесь просто не нужно реагировать на "утки", — заявил Песков журналистам.

Он призвал не реагировать на подобные "утки".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что сотрудники "российской частной военной компании" отправились в Венесуэлу для поддержки Мадуро. Посол в Каракасе Владимир Заемский опроверг эту информацию, назвав ее "очередной уткой".

О вмешательстве в дела Венесуэлы

Также Песков подчеркнул, что у Москвы не было и не планируется контактов со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, которого ряд стран признал временным президентом этого государства.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь, — это не вмешиваться в эту ситуацию, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", — добавил пресс-секретарь.

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