У россиян стали собирать компромат на страну

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МВД заявило о сборе компромата на Россию у переехавших россиян 

Рамблер 44 минуты назад
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что иностранцы пытаются собрать компромат на Россию с помощью граждан страны, переехавших за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зубова, в последнее время усилилось давление на россиян, которые живут в других странах, ездят туда по работе и имеют там собственность или активы.
Замглавы МВД заявил, что зарубежные власти ведут с этими россиянами «целенаправленную работу».
По его данным, они пытаются получить информацию, компрометирующую руководство страны. Зубов подчеркнул, что для борьбы со сбором компромата за рубежом необходимо сохранять стабильность в стране.
На прошлой неделе МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об «угрозе преследования» со стороны США.
Дипломаты напомнили, что россиян могут задержать в третьих странах по запросу американских властей. По данным МИД, на территории разных стран с 2008 года произошло уже 46 подобных случаев, семь из них — в 2018 году.
Комментарии96
Общество , Видео , Игорь Зубов , МИД , МВД
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