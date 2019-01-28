У россиян стали собирать компромат на страну

МВД заявило о сборе компромата на Россию у переехавших россиян

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что иностранцы пытаются собрать компромат на Россию с помощью граждан страны, переехавших за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зубова, в последнее время усилилось давление на россиян, которые живут в других странах, ездят туда по работе и имеют там собственность или активы.

Замглавы МВД заявил, что зарубежные власти ведут с этими россиянами «целенаправленную работу».

По его данным, они пытаются получить информацию, компрометирующую руководство страны. Зубов подчеркнул, что для борьбы со сбором компромата за рубежом необходимо сохранять стабильность в стране.

На прошлой неделе МИД РФ предупредил россиян, выезжающих за границу, об «угрозе преследования» со стороны США.

Дипломаты напомнили, что россиян могут задержать в третьих странах по запросу американских властей. По данным МИД, на территории разных стран с 2008 года произошло уже 46 подобных случаев, семь из них — в 2018 году.