Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео

На кадрах видно, как похититель подходит к стене, снимает картину и скрывается в неизвестном направлении.

Инцидент произошел 27 января. Утром на следующий день 31-летний подозреваемый в краже был задержан: он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.