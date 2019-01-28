Кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи попала на видео. Ролик в понедельник, 28 января, опубликовала пресс-служба МВД России.
На кадрах видно, как похититель подходит к стене, снимает картину и скрывается в неизвестном направлении.
Инцидент произошел 27 января. Утром на следующий день 31-летний подозреваемый в краже был задержан: он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.