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Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео 

Lenta.ru + ещё 89 1 час назад
Кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи попала на видео. Ролик в понедельник, 28 января, опубликовала пресс-служба МВД России.
На кадрах видно, как похититель подходит к стене, снимает картину и скрывается в неизвестном направлении.
Появились подробности похищения "Крыма"
Инцидент произошел 27 января. Утром на следующий день 31-летний подозреваемый в краже был задержан: он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Полотно изъяли сотрудники правоохранительных органов.
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Происшествия , Видео , Архип Куинджи , МВД , Республика Крым
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