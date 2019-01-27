Военные и дипломаты начали изменять Мадуро

Военный атташе в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне объявил, что «разрывает отношения» с Николасом Мадуро и признает законным президентом лидера взбунтовавшихся оппозиционеров Хуана Гуайдо. Станет ли этот человек, изменивший присяге, первой ласточкой? Может ли Мадуро рассчитывать на армию, которая в свое время спасла Уго Чавеса

Министерство обороны Венесуэлы назвало государственным изменником военного атташе в США Хосе Луиса Сильву. Накануне офицер-дипломат переметнулся на сторону оппозиции, добивающейся свержения президента Николаса Мадуро. Сильва заявил о «разрыве отношений» с Мадуро, и о признании власти Хуана Гуайдо — оппозиционера, провозгласившего себя временным президентом страны.

Перед тем, как перейти на сторону «сил демократии», полковник Сильва получил предписание вернуться на родину. Напомним, что Мадуро в одностороннем порядке де-факто разорвал отношения с Вашингтоном, потребовал закрыть посольство США в Каракасе (как центр проамериканского мятежа), и соответственно, отозвал своих диппредставителей из Штатов.

Заявление минобороны Венесуэлы по поводу измены Сильвы было по-латиноамерикански ярким: «Подчиниться международным интересам — это акт измены и трусости по отношению к родине, унаследованной от нашего освободителя Симона Боливара . Таким образом мы отвергаем заявления полковника Хосе Луиса Сильвы». Показательно упоминание «международных интересов».

Иран, Куба, Как известно, Дональд Трамп признал оппозиционера Гуайдо легитимным главой Венесуэлы, а распущенный президентом Мадуро парламент, Национальную ассамблею, единственным законным органом. Теперь США ожидают, что их примеру последует весь остальной мир. Но в поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия Никарагуа , Сальвадор и Турция Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне.

Понятно, что самопровозглашенный президент Гуайдо приветствовал решение полковника Сильвы. «Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы соблюдать конституцию и волю венесуэльского народа», — написал лидер оппозиции в Twitter.

«Вполне возможно, что решение Сильвы — первая ласточка. В зоне риска находятся дипломаты в тех странах, которые объявили о признании Гуайдо президентом», — сказал газете ВЗГЛЯД профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец.

Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Напомним, что такое решение о признании уже сделали страны «группы Лимы » за исключением Мексики Перу ), а также Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

В конце прошлой недели власти четырех стран Евросоюза — Испании, Франции, Германии и Великобритании заявили, что примут такое решение, если президент республики Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Власти Каракаса сразу же отвергли ультиматум европейцев. «Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют нашу историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу… Никто не смеет ставить нам ультиматумы», — заявил Мадуро в воскресенье в интервью турецкому телеканалу CNN Turk. Показательно, что именно турецкому. Реджеп Тайип Эрдоган , сам переживший путч, пожалуй, один из тех мировых лидеров, активнее всего поддерживают венесуэльского коллегу.

С другой стороны, вопрос о признании Гуайдо со сторон ЕС (по крайней мере, упомянутых четырех ведущих стран Евросоюза) можно считать решенным — учитывая то, что под ультиматумом подписались президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес

Переход дипломатов на сторону самопровозглашенного президента особенно вероятен в тех случаях, когда они работают в странах, с которыми Каракас решит разорвать дипотношения, отмечает Хейфец. С Соединенными Штатами это уже произошло. «Сильва, может быть, и не сделал бы такое заявление, если бы его не отзывали на родину», — указал эксперт.

«Поэтому думаю, что будут еще случаи перехода дипломатов на сторону Гуайдо, — прогнозирует Хейфец. — Безусловно, это признак отсутствия единства и консолидации, признак продолжающейся эрозии власти».

При этом прогнозировать падение нынешнего режима, и тем более указывать дату такого падения, было бы некорректным, подчеркивает эксперт.

Президента поддерживает определенный сегмент общества (в частности, в ближайшие дни в столице должен пройти очередной массовый «антимайдан» в поддержку легитимной власти) и главное — ему верна армия. Но прозвенел тревожный звоночек — о поддержке оппозиции заявил не просто сотрудник посольства в США, а военный атташе, офицер, приносивший присягу своему главнокомандующему. Более того, в интервью выходящей во Флориде газете «Нуэво геральд» Сильва призвал других военнослужащих последовать его примеру.

«Верхушка армии поддерживает Мадуро, но в среднем звене уже начались брожения».

Такой вывод можно было сделать еще до заявления военного атташе, отмечает эксперт. «На днях группа молодых офицеров предприняла попытку военного мятежа», — напомнил Дабагян. Речь идет о национальных гвардейцах из гарнизона Каракаса, которые утром 21 января захватила оружие со складов — под угрозой расправы мятежники взяли в заложники четверых военных, затем покинули расположение части и присоединились к митингующим оппозиционерам. По всей видимости, один из бунтовщиков «засветился» в видеоролике, снятом на одном из блокпостов в Каракасе.

По сообщению армейской пресс-службы, сотрудники Сил спецназначения применили против мятежников слезоточивый газ, и «конституционный порядок был восстановлен». Нацгвардейцы — зачинщики мятежа переданы в руки трибунала, подчеркивают в армейском руководстве. Бунтуют не только «младшие чины»

Через два дня после выступления нацгвардейцев в Каракасе, в соцсетях было опубликовано видеообращение дивизионного генерала Хесуса Альберто Милано Мендосы. Он призвал армию присоединиться к «мирному протесту» против власти Мадуро, которую генерал назвал прокоммунистической диктатурой. Заметим, что о каких-либо наказании мятежного генерала Мендосы ничего не сообщается.

К слову, однофамилец этого венесуэльского военного, чилийский генерал Мендоса был одним из сподвижников Пиночета, когда тот в 1973 году свергал «марксистский режим» Сальвадора Альенде . В странах Латинской Америки, что во времена Боливара, что в 70-е годы прошлого века, что сейчас армия является ключевым игроком — напомним, что отец-основатель боливарианской республики Уго Чавес начал свою политическую карьеру с неудачной попытки военного переворота в 1992 году против правого президента Переса.

В 2002 году уже президент Чавес был едва не свергнут правой оппозицией, при поддержке деловых кругов, и — что важно — части армии (тогдашний главком вооруженных сил Лукас Ринкон объявил, что Чавес якобы готов уйти в отставку). Тогда, во время путча 2002-го года был и свой самопровозглашенный президент — ставленник крупного бизнеса Педро Кармона. И также как и Гуайдо, он скрывался в посольстве Колумбии, а после провала путча эмигрировал в эту страну. Неудачная революция 17-летней давности выглядела внушительнее — путчистам даже на какой-то момент удалось арестовать Уго Чавеса. Но большинство офицеров осталось верной своему товарищу по оружию — Чавес, напомним, был полковником десантных войск, в то время как Мадуро человек сугубо штатский. Да и объективные условия относительно стабильного 2002 года и нынешнего «долгого коллапса» совершенно разные, и команданте Чавес, творец «социализма 21 века», обладал куда большей поддержкой, чем его преемник.

Но, как бы то ни было, пока у Мадуро сохраняется возможность опоры на генералитет.