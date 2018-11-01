Ответ Киеву, возмущение Соловьева и другие события дня

Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Правительство обнародовало ответные меры на санкции Украины. Это блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Меры затронут 322 физлица и 68 юридических лиц.
Россияне воспротивились новому налогу
Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе портала Rabota.ru, не одобряют введение налога на самозанятых. Об этом сообщает «Лента.ру».
Россия с партнерами создаст альтернативу Суэцкому каналу
В ноябре представители России, Ирана и Индии проведут встречу по созданию транспортного коридора, который должен стать более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. Об этом сообщает Press TV.
Даниила Страхова избили в Москве
Бедная Настя
Как сообщает "Регион Online", двое мужчин долго курили под окнами актера Даиила Страхова. Даниил вышел, сделал замечание и попросил не курить. Начался конфликт.
МИД Британии пригрозил России
России придется дорого заплатить за свое поведение, если она его не изменит. Об этом глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в ходе речи в исследовательском институте Policy Exchange.
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева
Телеведущий, член Общественного совета при МВД Владимир Соловьев заявил, что полицейских, изнасиловавших дознавательницу в Башкирии, нельзя прощать, а их дело — нельзя «заминать».
Живущий на 3,5 тысячи депутат дал совет россиянам
Саратовский депутат Николай Бондаренко, начавший эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на однообразность меню. Об этом сообщает РИА Новости.
Иностранцы попросили у Медведева золотые рудники
Канадская компания Kinross Gold предложила российскому правительству снизить ограничения на участие иностранных компаний в крупных проектах по добыче золота, сообщает «Коммерсантъ».
Тимошенко высказалась о спецмерах России
«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.
Раскрыта тайна строительства пирамид
Археологи обнаружили в карьере Хатнуба, где древние египтяне добывали алебастр, 4500-летние следы пандуса для поднятия многотонных каменных блоков.
Упавший "Союз" повредили при сборке
Во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами. Это и стало причиной аварии.