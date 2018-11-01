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Ответ Киеву, возмущение Соловьева и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 58 минут назад

Первый залп: чем Москва ответила Киеву

Правительство обнародовало ответные меры на санкции Украины. Это блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Меры затронут 322 физлица и 68 юридических лиц.

Россияне воспротивились новому налогу

Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе портала Rabota.ru, не одобряют введение налога на самозанятых. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россия с партнерами создаст альтернативу Суэцкому каналу

В ноябре представители России, Ирана и Индии проведут встречу по созданию транспортного коридора, который должен стать более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. Об этом сообщает Press TV.

Даниила Страхова избили в Москве

Бедная Настя
Как сообщает "Регион Online", двое мужчин долго курили под окнами актера Даиила Страхова. Даниил вышел, сделал замечание и попросил не курить. Начался конфликт.

МИД Британии пригрозил России

России придется дорого заплатить за свое поведение, если она его не изменит. Об этом глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в ходе речи в исследовательском институте Policy Exchange.

Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева

Телеведущий, член Общественного совета при МВД Владимир Соловьев заявил, что полицейских, изнасиловавших дознавательницу в Башкирии, нельзя прощать, а их дело — нельзя «заминать».

Живущий на 3,5 тысячи депутат дал совет россиянам

Саратовский депутат Николай Бондаренко, начавший эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на однообразность меню. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранцы попросили у Медведева золотые рудники

Канадская компания Kinross Gold предложила российскому правительству снизить ограничения на участие иностранных компаний в крупных проектах по добыче золота, сообщает «Коммерсантъ».

Тимошенко высказалась о спецмерах России

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.

Раскрыта тайна строительства пирамид

Археологи обнаружили в карьере Хатнуба, где древние египтяне добывали алебастр, 4500-летние следы пандуса для поднятия многотонных каменных блоков.

Упавший "Союз" повредили при сборке

Во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами. Это и стало причиной аварии.
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