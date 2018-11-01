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Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева
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Соловьева привела в бешенство история с групповым изнасилованием следователя в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью. Это случай вопиющий, совершенно безобразный, не должно быть никакого прощения, никаких попыток замять», — заявил газете ВЗГЛЯД член Общественного совета при МВД, журналист Владимир Соловьев.
«По этой истории я просто в бешенстве. Там надо докопаться до истины, но если они так обращались со своими сослуживцами, можно представить, что они вытворяли с теми людьми, которые обращались к ним за помощью. Как эти люди могли оказаться на службе? Как они могли продвигаться по служебной лестнице, проходить переаттестации? Куда смотрели их руководители? Надо отправить туда все возможные комиссии и инспекции, чтобы глубоко проверили, и не только этих троих», — заявил газете ВЗГЛЯД Соловьев.
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД
По словам эксперта, говорить о том, как не допустить подобных инцидентов в будущем, можно будет только после глубокой и тщательной проверки.
«Это случай вопиющий, совершенно безобразный, никакого прощения, никаких попыток замять. Такие вещи нужно выжигать каленым железом», — заявил журналист.
В Башкортостан направлена группа сотрудников ГУ СБ МВД для установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба МВД.
«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Напомним, в ночьна 30 октября 23-летняя девушка-дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Пострадавшая заявила, что перед инцидентом ее напоили.
Потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.
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Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева
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