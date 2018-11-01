Упавший «Союз» повредили при сборке

Названа причина аварии «Союза-ФГ»

Во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами . Это и стало причиной аварии.

По его словам, нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета. Скоробогатов подчеркнул, что датчик ракеты мог быть сломан только при ее сборке на Байконуре

При пуске боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего, добавил он.

Комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет. Их разборку и сборку будут контролировать особенно тщательно, в том числе фиксируя все этапы на фото и видео.

"Таких у нас оказалось две ракеты. Одна проходит завершение подготовки в Гвианском центре, и вторая на космодроме Байконур для обеспечения запуска транспортного грузового корабля "Прогресс", — отметил Скоробогатов.

Российская сторона уже проинформировала НАСА об итогах расследования. также комиссия рекомендовала переаттестовать сотрудников Байконура, собирающих "Союзы".

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.