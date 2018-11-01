Даниила Страхова избили в Москве

В Москве избили актера Даниила Страхова

Как сообщает "Регион Online", двое мужчин долго курили под окнами актера Даиила Страхова. Даниил вышел, сделал замечание и попросил не курить. Между ними начался конфликт, во время которого актёра несколько раз ударили в голову.

Нападавшие с места преступления сбежали. Сейчас ведется их розыск. После инцидента артист обратился за помощью к медикам и сообщил в полицию.

Даниил Страхов — российский актер театра и кино. Получил известность после роли барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя». Также зрители запомнили его по лентам «Бригада», «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Дети Арбата», «Исаев» и другим картинам.