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Даниила Страхова избили в Москве
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В Москве избили актера Даниила Страхова 

Рамблер 1 час назад
Как сообщает "Регион Online", двое мужчин долго курили под окнами актера Даиила Страхова. Даниил вышел, сделал замечание и попросил не курить. Между ними начался конфликт, во время которого актёра несколько раз ударили в голову.
Нападавшие с места преступления сбежали. Сейчас ведется их розыск. После инцидента артист обратился за помощью к медикам и сообщил в полицию.
Даниил Страхов — российский актер театра и кино. Получил известность после роли барона Владимира Корфа в сериале «Бедная Настя». Также зрители запомнили его по лентам «Бригада», «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Дети Арбата», «Исаев» и другим картинам.
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