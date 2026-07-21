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«Меня всегда спасала работа». Нонне Гришаевой — 55

Газета.Ru
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Нонна Гришаева на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве, 2020 год
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Нонна Гришаева на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве, 2020 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Нонна Гришаева в кадре из фильма «Первый удар» (1996)
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Нонна Гришаева в кадре из фильма «Первый удар» (1996) 
© New Line Cinema
Нонна Гришаева на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год
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Нонна Гришаева на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Нонна Гришаева (Ольга) в антрепризном спектакле режиссера Павла Урсула «Женщина над нами» по пьесе Алексея Слаповского на сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, 2009 год
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Нонна Гришаева (Ольга) в антрепризном спектакле режиссера Павла Урсула «Женщина над нами» по пьесе Алексея Слаповского на сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова, 2009 год 
© Юрий Машков/ТАСС

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Нонна Гришаева в кадре из сериала «Папины дочки» (2007–2013)
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Нонна Гришаева в кадре из сериала «Папины дочки» (2007–2013) 
© Официальный сайт телеканала «Первый развлекательный СТС»
Нонна Гришаева на Новогодней елке для детей, которую проводит сеть фитнес-клубов World Class в Государственном Музее А.С. Пушкина, 2009 год
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Нонна Гришаева на Новогодней елке для детей, которую проводит сеть фитнес-клубов World Class в Государственном Музее А.С. Пушкина, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Нонна Гришаева и Дмитрий Харатьян в Большом концертном зале «Октябрьский» на юбилейном концерте, посвященном 50-летию Дмитрия Харатьяна, 2010 год
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Нонна Гришаева и Дмитрий Харатьян в Большом концертном зале «Октябрьский» на юбилейном концерте, посвященном 50-летию Дмитрия Харатьяна, 2010 год 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Режиссер фильма «Все включено» Эдуард Радзюкевич и актриса Нонна Гришаева на съемочной площадке, 2010 год
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Режиссер фильма «Все включено» Эдуард Радзюкевич и актриса Нонна Гришаева на съемочной площадке, 2010 год 
© Илья Питалев/РИА Новости
Константин Кайков, Нонна Гришаева и Эдуард Радзюкевич (слева направо) на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год
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Константин Кайков, Нонна Гришаева и Эдуард Радзюкевич (слева направо) на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Нонна Гришаева и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев во время юбилейного концерта группы, 2013 год
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Нонна Гришаева и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев во время юбилейного концерта группы, 2013 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Актриса Нонна Гришаева в сцене из мюзикла Zorro в постановке Кристофера Реншоу. Григорий Сысоев / РИА Новости
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Актриса Нонна Гришаева в сцене из мюзикла Zorro в постановке Кристофера Реншоу. Григорий Сысоев / РИА Новости 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Эвклид Кюрдзидис и Нонна Гришаева в спектакле режиссера Александра Нестерова «На высоких каблуках», 2018 год
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Эвклид Кюрдзидис и Нонна Гришаева в спектакле режиссера Александра Нестерова «На высоких каблуках», 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущая церемонии актриса Нонна Гришаева на церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова, 2014 год
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Ведущая церемонии актриса Нонна Гришаева на церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в театре имени Вахтангова, 2014 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Нонна Гришаева в роли модистки и актер Леонид Бичевин в роли Фадинара в сцене из спектакля «Соломенная шляпа» в постановке Михаила Цитриняка на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год
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Нонна Гришаева в роли модистки и актер Леонид Бичевин в роли Фадинара в сцене из спектакля «Соломенная шляпа» в постановке Михаила Цитриняка на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости

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Нонна Гришаева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год
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Нонна Гришаева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Нонна Гришаева с дочерью Анастасией перед премьерой фильма «Дитя погоды» в Москве, 2019 год
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Нонна Гришаева с дочерью Анастасией перед премьерой фильма «Дитя погоды» в Москве, 2019 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля «Люся. Признание в любви» в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год
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Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля «Люся. Признание в любви» в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Эвклид Кюрдзидис и Нонна Гришаева в спектакле режиссера Александра Нестерова «На высоких каблуках», 2018 год
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Эвклид Кюрдзидис и Нонна Гришаева в спектакле режиссера Александра Нестерова «На высоких каблуках», 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля «Люся. Признание в любви», 2020 год
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Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля «Люся. Признание в любви», 2020 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости

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Нонна Гришаева со своим мужем Александром Нестеровым на премьере фильма «Беспринципные в деревне», 2023 год
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Нонна Гришаева со своим мужем Александром Нестеровым на премьере фильма «Беспринципные в деревне», 2023 год 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Нонна Гришаева на церемонии вручения премии «Звезда театрала - 2021» в театре имени Евгения Вахтангова
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Нонна Гришаева на церемонии вручения премии «Звезда театрала - 2021» в театре имени Евгения Вахтангова 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Нонна Гришаева на юбилейном вечере «Дунаевские. Двойной портрет» в Московском государственном академическом театре оперетты, 2025 год
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Нонна Гришаева на юбилейном вечере «Дунаевские. Двойной портрет» в Московском государственном академическом театре оперетты, 2025 год 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

21 июля заслуженной артистке России, певице и ведущей Нонне Гришаевой исполнилось 55 лет. Она родилась в 1971 году в Одессе Украинской ССР в семье разнорабочего и учительницы английского языка.

В детстве обучалась балету и игре на фортепиано. Уже в 1976-м сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене», а спустя пять лет исполнила главную роль в Одесском театре оперетты. В 1994-м окончила Щукинское театральное училище в Москве.

В 1996-м актриса снималась вместе с Джеки Чаном в гонконгском боевике «Первый удар». Также играла в фильмах «День радио» (2008), «День выборов» (2009), «О чем говоря мужчины» (2010), «All inclusive, или Все включено» (2011) и многих других. Ее фильмография насчитывает более 90 ролей. Также актриса служила в театре имени Вахтангова и театре РОСТА.

В 2012-м Гришаева выпустила свой первый сольный альбом. Вела такие телепроекты, как «Две звезды-4», «Один в один!» и «Точь-в-точь» на Первом канале, а также «Субботний вечер» на канале «Россия 1».

Работает художественным руководителем театра РОСТА в Царицыно.

«У меня в жизни много раз были очень тяжелые ситуации, из которых нужно было выбираться, но непонятно как. И меня всегда спасала работа. Я всегда с головой погружаюсь в работу. Благо, она любимая, приносит радость», — говорила в интервью изданию «Театрал».

Первым супругом Гришаевой был актер и музыкант Антон Деров, в браке родилась дочь. Пара развелась в 2001 году. В 2006-м вторым мужем юбилярши стал актер Александр Нестеров-Лейдерман, в браке родился сын.

Актерский путь Гришаевой — в галерее «Газеты.Ru».

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