Нонна Гришаева в роли модистки и актер Леонид Бичевин в роли Фадинара в сцене из спектакля «Соломенная шляпа» в постановке Михаила Цитриняка на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве, 2020 год