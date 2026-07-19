20 млн американцев живут в трейлерах: как выглядит бедная Америка

Согласно статистике, более 20 млн американцев проживают в трейлерах или мобильных домах. Чаще всего такое жилье можно встретить на юге страны. Так, в штатах Западная Виргиния, Миссисипи, Алабама и Южная Каролина в подобных домах живут от 15 до 20 % населения.

Распространение трейлеров в США началось в конце 1920-х годов. Первоначально это были небольшие автофургоны или автоприцепы для путешествий по стране и отдыха на природе. Во время Великой депрессии 1930-х годов на окраинах крупных промышленных центров стали появляться трейлер-парки. Они стали прибежищем обнищавших семей, которые были вынуждены скитаться по стране в поисках работы. Такие места славились дурной репутацией, что нашло отражение в американской массовой культуре.

В 1976 году в США вступил в силу федеральный стандарт HUD, который установил единые требования к производству мобильных домов. Они бывают нескольких видов, а планировка зависит от числа соединенных секций. Размеры одной секции обычно 4–4,5 метра в ширину и до 18–20 метров в длину. Обычная площадь подобного жилья составляет около 40–110 квадратных метров. Дома проходят проверку на прочность конструкции, энергоэффективность, противопожарную безопасность и вентиляцию. Если дом установлен в трейлерном парке, то владелец обязан платить ежемесячную аренду участка в размере 300-1000 долларов США.

Стоимость такого жилья значительно ниже стоимости обычного дома, поэтому их покупают люди с невысоким доходом или пенсионеры. Иногда в них живут и представители среднего класса, которые не хотят переплачивать за ипотеку. Качество среды во многом зависит от самих жильцов. Существуют как типичные трейлерные парки, где проживают люди с зависимостями, так и сообщества со строгими правилами поведения и обязательным соблюдением чистоты.

Как живут бедные американцы — смотрите в галерее «Рамблера».