Королеву красоты нашли на обочине дороги

Королеву красоты из Бразилии Улиссиас Марчелли и ее бойфренда Винисиуса Соуза застрелили в городе Порту-Сегуру. Об этом сообщает The Voice Mag.

Тела влюбленных обнаружили 18 июля на обочине дороги в нескольких метрах друг от друга. Полицейские нашли на месте преступления семь гильз от пистолетных патронов. Преступники похитили телефон мужчины, тогда как смартфон девушки остался нетронутым. Сейчас следователи изучают содержимое устройства. По мнению правоохранителей, пару могли похитить, а затем жестоко расправиться с ними.

Улиссиас Марчелли прославилась в 2021 году после победы на конкурсе красоты в Порту-Сегуру. Она принимала участие в огненных шоу, увлекалась мотоциклами и выступала в защиту животных. У погибшей остался 13-летний сын.