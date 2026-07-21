Стало известно о смерти самой скандальной треш-блогерши России

Одна из самых скандальных треш-блогерш России Домна Белявская умерла в возрасте 24 лет.

Как сообщает The Voice Mag, Лапа Хапа скончалась в Новосибирске, где в последнее время жила. Ее тело обнаружили 16 июля в квартире. Причиной смерти девушки стала передозировка запрещенными веществами.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша коллега и друг — Лапа Хапа. Она скончалась от передозировки наркотических веществ. Наркотики наносят непоправимый вред вам и вашим близким — они приносят в дом только горе. Берегите себя и не употребляйте наркотики», — говорится в некрологе в Telegram-канале блогерши.

По данным журналистов, Домну похоронили 20 июля в Санкт-Петербурге. Друзья и знакомые помогли семье Белявской перевезти ее тело из Новосибирска.

Лапа Хапа начинала карьеру в интернете в качестве бьюти-блогера. Позже она перешла к провокационному контенту. Некоторые ее видео набирали миллионы просмотров и вызывали широкий резонанс в сети.