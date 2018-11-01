Живущий на 3,5 тысячи депутат дал совет россиянам

Питающийся на 3,5 тысячи депутат пожаловался на меню

Саратовский депутат Николай Бондаренко , начавший эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на однообразность меню. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Бонадеренко предложил провести такой эксперимент экс-министру занятости, труда и миграции Наталье Соколовой , заявившей, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. От эксперимента чиновница отказалась, заявив, что ей это не позволяет «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность».

Бондаренко начал эксперимент 24 октября. Он попытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. В один из первых дней в его меню вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.

Во вторник, 30 октября, депутат сделал новую закупку продуктов на 875 рублей.

«Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — заявил он.

По его мнению, при питании на 3,5 тысячи стоит покупать больше курицы, потому что овощи в маленьких порциях удовлетворяют голод гораздо меньше.

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Ранее министра Соколову, с которой спорил Бондаренко, уволили после ее заявлений о «сбалансированном» питании на прожиточный минимум. Она предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей, хотя в областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей. По ее мнению, на эти деньги гражданин может организовать для себя диетическое питание и стать «моложе, красивее и стройнее». Во время беседы с депутатами Соколова рассказывала, что «макарошки» всегда стоят одинаково, и кефир очень дешевый.