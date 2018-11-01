Живущий на 3,5 тысячи депутат дал совет россиянам

Саратовский депутат Николай Бондаренко, начавший эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на однообразность меню. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Бонадеренко предложил провести такой эксперимент экс-министру занятости, труда и миграции Наталье Соколовой, заявившей, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. От эксперимента чиновница отказалась, заявив, что ей это не позволяет «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность».
Бондаренко начал эксперимент 24 октября. Он попытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. В один из первых дней в его меню вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко.
Во вторник, 30 октября, депутат сделал новую закупку продуктов на 875 рублей.
«Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — заявил он.
По его мнению, при питании на 3,5 тысячи стоит покупать больше курицы, потому что овощи в маленьких порциях удовлетворяют голод гораздо меньше.
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Ранее министра Соколову, с которой спорил Бондаренко, уволили после ее заявлений о «сбалансированном» питании на прожиточный минимум. Она предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей, хотя в областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей. По ее мнению, на эти деньги гражданин может организовать для себя диетическое питание и стать «моложе, красивее и стройнее». Во время беседы с депутатами Соколова рассказывала, что «макарошки» всегда стоят одинаково, и кефир очень дешевый.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что причиной ее увольнения стало «пренебрежительное отношение» министра к темам, жизненно важным для людей.