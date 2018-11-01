Первый залп: чем Москва ответила Киеву

Россия ввела контрсанкции против Украины

Правительство обнародовало ответные меры на санкции Украины . Это блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России , а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Меры затронут 322 физлица и 68 юридических лиц.

Правительство опубликовало документ об ответных мерах Российской Федерации в связи с санкциями Украины.

«Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России», — говорится в заявлении правительства.

Уточняется, что санкции распространяются на 322 физических и 68 юридических лиц.

Из прочих лиц в перечне депутаты Верховной рады, правительственные чиновники, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, руководители силовых ведомств.

Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но включен его сын Алексей.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

«Наносят вред России»

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. При этом подчеркивалось, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, сообщала пресс-служба кабмина.

Премьер Медведев при этом говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».

По мнению главы правительства, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жили под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся. Сейчас в черном списке 1748 физических и 756 юрлиц России.

Постановление правительства № 1300, направленное на реализацию ответных мер против Украины, подписано 1 ноября и вступило в силу в этот же день.

Товарооборот все равно растет

Сообщалось, что Москва отменит ограничения, если Киев прекратит действие санкций против россиян и российских компаний. » Правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц», — говорится в сообщении кабмина.

Минпромторг РФ и Министерство экономического развития РФ должны «обеспечить сбалансированность товарных рынков и предотвращение негативного влияния специальных экономических мер на деятельность российских организаций».

В тексте документа также отмечается, что отдельные операции попавших под ограничение компаний могут быть разрешены по временным разрешениям правительства РФ.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между Россией и Украиной в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд Рост взаимной торговли зафиксирован впервые с 2012 года.

Так, в 2017 году российский экспорт на Украину вырос по всем ключевым товарным группам. Импорт также увеличился по всем товарным группам, за исключением древесины.

Пик российско-украинских торговых отношений приходится на 2011 год. Тогда объем взаимной торговли составил $50,6 млрд