Тимошенко высказалась о спецмерах России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала попадание в российский санкционный список.
«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.
При этом политик отметила, что команда Петра Порошенко воспользуется тем, что ее имя попало в список, чтобы дискредитировать ее перед парламентскими и президентскими выборами на Украине.
В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.