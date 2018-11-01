Тимошенко высказалась о спецмерах России

Тимошенко отреагировала на санкции России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала попадание в российский санкционный список.

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», — написала Тимошенко в Facebook.