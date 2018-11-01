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Россия, Индия и Иран создадут альтернативу Суэцкому каналу
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Россия, Индия и Иран запустят свой «Суэцкий канал» 

360tv.ru + ещё 42 6 часов назад
Россия, Иран и Индия проведут трехстороннюю встречу в ноябре, чтобы обсудить запуск международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC), который станет более бюджетной альтернативой Суэцкому каналу. Об этом сообщил Press TV.
Транспортный канал общей протяженностью в 7,2 тысячи километров предусматривает не только водный транспорт, но и использование железной дороги.
Его путь пройдет из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, далее в Астрахань. После этого товары по железной дороге будут поставлять в Европу.
Новый транспортный коридор должен сократить время и стоимость перевозки грузов на 30-40% до 20 дней по сравнению с действующим Суэцким каналом.
Ежегодный объем грузоперевозок по нему оценивается в 20-30 миллионов тонн.
Ранее пробные поставки по новому каналу проводили в 2014 году, затем в 2017 году.
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