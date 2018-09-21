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Унижение Мэй и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Лавров выступил с заявлением по новым санкциям

Долларовая система полностью себя дискредитировала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ о том, что ситуация с Ил-20 рассердила Путина и он не принимал звонки Асада.

Китай накажут за российское оружие

Под действие американских санкций попал Китай. Вашингтон принял такое решение, потому что Китай приобрел десять истребителей Су-35 и системы С-400.

Лондон обвинил Россию в «акте агрессии»

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 у воздушного пространства Великобритании является «актом агрессии», заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

У Порошенко нашли тайный бизнес

В сюжете программы «Гроші» на телеканале 1+1 рассказали о тайном бизнесе в закрытой государственной резиденции президента Украины.

Президент Вьетнама умер от таинственного вируса

Глава специального медицинского управления Вьетнама Нгуен Куок Чиеу сообщил, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг страдал редким вирусным заболеванием.

Вкладчики Сбербанка забирают валюту

Сбербанк потерял 1,2 миллиарда долларов за месяц из-за россиян, испугавшихся новых санкций США.

Подрядчик "Роскосмоса" сбежал с гостайной

СК объявил в розыск сбежавшего в США владельца подрядчика «Роскосмоса» Сергея Сластихина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Меркель публично оскорбила Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель демонстративно отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

США заявили о "божественном" оружии России

Российские гаубица «Пион» и миномет «Тюльпан» — «божественны», сообщает американский сайт The National Interest.

«СтопХам» ликвидировали

Мосгорсуд 21 сентября принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам», удовлетворив иск Минюста.
Комментарии24
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