Лавров выступил с заявлением по новым санкциям

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Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Новые антироссийские санкции США являются очередным проявлением нечистоплотной конкуренции, долларовая система полностью себя дискредитировала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.
"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции", — сказал Лавров на пресс-конференции с боснийским коллегой Игорем Црнадаком в Сараеве.
По его словам, Москве вновь убеждается, что долларовая система полностью себя дискредитировала, доверие к доллару падает очень резко.
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