Лавров выступил с заявлением по новым санкциям

Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

Накануне США расширили санкции против России, включив в черный список 27 физических лиц и шесть компаний.

"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции", — сказал Лавров на пресс-конференции с боснийским коллегой Игорем Црнадаком в Сараеве.

По его словам, Москве вновь убеждается, что долларовая система полностью себя дискредитировала, доверие к доллару падает очень резко.