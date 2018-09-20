Меркель публично оскорбила Мэй 

Канцлер Германии Ангела Меркель демонстративно отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, сообщают европейские СМИ.
European Commission
Причиной такого жеста стало недовольство германского канцлера провалом переговоров Великобритании с Брюсселем по выходу из Евросоюза, предполагают СМИ. При этом британские консерваторы также недовольны политикой Терезы Мэй и готовят ей отставку.
Вероятными претендентами на пост нового главы правительства называют 27 имен, в том числе имя бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.