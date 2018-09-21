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США заявили о «божественном» оружии России
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Американские СМИ рассказали о «божественном» оружии России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Россия модернизирует "божественную" артиллерию, пишет National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).
Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион". Оба оружия способны выстреливать ядерными снарядами, что, как отмечает издание, "НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей". Однако после окончания холодной войны Россия на долгое время складировала большую часть этой крупнокалиберной артиллерии.
Теперь американское агентство утверждает, что Москва адаптирует старые системы для современных угроз.
"По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины", — заявили в FMSO.
Тем не менее, аналитикам агентства не известно, почему Россия возвращает старое оружие. Выдвигаются две вероятные причины, согласно первой из которых, такая артиллерия будет использована, чтобы "стирать в порошок" укрепления противника. Вторая версия экспертов FMSO гласит, что снаряды для "божественной" артиллерии значительно дешевле в производстве, чем ракеты, а в особенности — баллистические.
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