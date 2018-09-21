Президент Вьетнама умер от таинственного вируса

Президент Вьетнама умер от таинственного неизлечимого вируса

Глава специального медицинского управления Вьетнама Нгуен Куок Чиеу сообщил, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг страдал редким вирусным заболеванием, сообщает VnExpress.

По его словам, от этого вируса нет лекарства.

Отмечается, что президент заболел в июле 2017 года и шесть раз ездил в Японию для лечения.

«Эксперты и врачи из Японии лечили президента около года, но нет лекарства, чтобы полностью излечить болезнь, ее можно было было только замедлить», — сказал Куок Чиеу.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга.

Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в возрасте 61 года от тяжелой болезни.