Китай накажут за российское оружие

США перешли от слов к делу с наказанием за покупку российских вооружений

Под действие американских санкций попал Китай . Вашингтон принял такое решение, потому что Китай приобрел десять истребителей Су-35 и системы С-400. Как это решение отразится на закупках Китая и отечественном ВПК?

Китай попал под американские санкции за покупку российских вооружений. Минфин США внес в так называемый черный список SDN Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Как пояснил журналистам представитель американской администрации, Вашингтон пошел на такой шаг, поскольку Китай приобрел десять истребителей Су-35 в декабре прошлого года, а также несколько систем С-400 в январе текущего года. Китайцы заключили сделки с «Рособоронэкспортом» , который уже находится в санкционном списке. Теоретически попадание в SDN List означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией или лицом, занесенным в список. И это сигнал, причем не только китайцам, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси ( США ), эксперт Российского Совета по Международным Делам Андрей Коробков

«Я не думаю, что США просто пугают. Я думаю, что это совершенно реальная планомерная политика, и обратите внимание, бьют именно по тем образцам, которые реально являются конкурентоспособными. Так что они угрожают не только американскому политическому контролю, но и конкретным американским компаниям — производителям аналогичного оборудования. Послан намек не только китайцам, а любой стране, которая планирует или продолжить, или начать военно-техническое сотрудничество с Россией, и массированные закупки дорогостоящего военного оборудования».

При этом представитель Белого Дома подчеркнул, что «конечной целью санкций является Россия».

«Санкции в рамках CAATSA не рассчитаны на то, чтобы подрывать оборонные возможности какой-либо конкретной страны, а нацелены на то, чтобы привлечь к ответственности Россию за ее злонамеренную деятельность», — сказал американский чиновник.

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«Я не знаю, может, у них счета какие-то. Это же министерство финансов, там же в основном по поводу объектов собственности, счетов, расчетов, въездов в США. Я не знаю, какого рода санкции будут введены, в данном случае они же не конкретизируют. Так что во многих случаях даже в отношении российских руководителей санкции вводились, в отношении тех же руководителей спецслужб, они же съездили в США, и с Помпео встречались, и ничего. Хотя они все были в санкционных списках. Но это надо воспринимать соответствующим образом».

Интересно, как к этому сигналу отнесутся другие страны, которые уже покупают или планируют купить российскую военную технику. Что касается Турции, глава страны Реджеп Эрдоган недавно заявил, что Анкара не намерена ни у кого спрашивать разрешения на покупку С-400. Похоже, сдаваться и уступать американскому давлению турецкий лидер пока не собирается.

Теми же системами интересуется Саудовская Аравия, но как саудиты отнесутся к сигналу из Вашингтона, остается только гадать. Есть еще Индия, которая тоже желает получить российские С-400. Но конкретно индийцам бояться нечего, уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

«Многие российские компании оборонного комплекса сейчас находятся под санкциями. Строго говоря, если бы США заняли бы жесткую позицию, то они должны были бы распространить эти санкции на те индийские компании, которые сотрудничают с Россией. То есть это очень большая часть уже индийской оборонки. Но пока что США на это не идут. Они понимают, что это спровоцировало бы очень серьезный конфликт, поэтому для Индии делается исключение. Индия получает право работать и с российскими поставщиками, и с американскими поставщиками».

Другими словами, все зависит от конкретной ситуации, и попадание в список SDN еще не означает автоматическое применение ограничительных мер. Простой пример: Александр Лукашенко и концерн «Белнефтехим» уже больше десяти лет находятся в данном списке. Но это как будто не сильно мешает ни президенту Белоруссии, ни одной из крупнейших компаний страны. Пожалуй, для лучшего понимания SDN list надо называть не санкционным списком, а шорт-листом на санкции.

Кроме того, в четверг, 21 сентября, стало известно, что США добавили в санкционный список 27 россиян и шесть юрлиц, якобы связанных с оборонным и разведывательным сектором России.