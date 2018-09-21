В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом

Песков опроверг информацию о том, что Путин не принимал звонки Асада

"Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ о том, что ситуация с Ил-20 рассердила Путина и он не принимал звонки Асада.

На просьбу рассказать о том, каким было обсуждение инцидента с сирийской стороной, Песков напомнил, что президент дал подробную оценку произошедшей трагедии. В минувший вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента с Ил-20 и сказал, что к ситуации привела цепь трагических случайностей.