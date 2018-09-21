«Находится в США»: подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной

СК объявил в розыск сбежавшего в США владельца подрядчика «Роскосмоса» Сергея Сластихина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. О деталях расследования рассказывает «Газета.Ru»

Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (статья 159 ч. 4 УК), сообщает РБК. Об этом заявил представитель СКР на заседании Басманного суда Москвы , который в четверг, 20 сентября, заочно арестовал Сластихина.

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — заявил на заседании следователь.

Собеседник РБК , знакомый с ходом расследования, рассказал, что Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по которым может составить «сотни миллионов рублей».

Среди контрактов «Инженерных систем» — реконструкция и техническое перевооружение объектов аэродрома Крайний (космодром Байконур ), работы по реконструкции и техническому перевооружению механического цеха филиала ЦЭНКИ — Конструкторского бюро транспортно-химического машиностроения (КБ ТХМ), которое среди прочего обеспечивает гарантийный надзор за системами и агрегатами, эксплуатирующимися на серийных объектах Ракетных войск стратегического назначения , а также реконструкция административных зданий ФГУП «Центр „Звездный“ „Роскосмоса“.

Сейчас „Инженерные системы“ находятся в состоянии банкротства.

В материалах Арбитражного суда Москвы о банкротстве „Инженерных систем“ со ссылкой на выводы проверки ФНС утверждается, что объявленный в розыск предприниматель также фактически контролировал компании „ГлобалСтрой“ и „Стратегия строительства“, которые „осуществляли один и тот же вид строительных работ в рамках государственного контракта на объектах ФГУП „ЦЭНКИ“.

Кроме того, сохранилась копия лицензии ФСБ на допуск ООО „Инженерные системы“ к работе со сведениями, содержащими государственную тайну, и лицензии „Роскосмоса“ для работы в космической

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 23 июля 2018 года по делу о банкротстве ООО „Инженерные системы“, Сластихин привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам своей компании на сумму 908 млн руб. В число этих требований включены больше 200 млн руб., которые пытался взыскать с „Инженерных систем“ ЦЭНКИ.

Внимание правоохранительных органов приковано к „Роскосмосу“ с июля 2018 года, когда в головном институте „Роскосмоса“ — ЦНИИМАШе — прошел обыск в связи с подозрением сотрудников в госизмене и передаче секретных данных за рубеж. По информации следствия, за рубеж утекли секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

Согласно УК РФ, госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК): здесь силовики посетили кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона.

Спустя сутки руководитель пресс-службы „Роскосмоса“ Владимир Устименко заявил, что Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении. Обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми. Сам он проходит по делу о госизмене как свидетель.

“Дмитрий Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях», — сообщили в ОРКК.

В ходе разбирательств по подозрению в передаче секретных данных разведке одной из стран НАТО был арестован 74-летний ученый Виктор Кудрявцев

Ранее сотрудники ЦНИИмаша уже не раз обвинялись в передаче секретов иностранным государствам.

В 2005 году следственное управление ФСБ предъявило обвинение генеральному директору компании «ЦНИИмаш-Экспорт» Игорю Решетину в незаконной передаче Китаю технологий двойного назначения. Он был осужден, но в 2012 году досрочно освобожден из колонии строгого режима