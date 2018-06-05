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Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Банки получили право блокировать карты россиян

Российским банкам разрешили блокировать карты россиян, сообщает РИА Новости.
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Путин осадил журналиста по-немецки

Президента России Владимира Путина по время интервью для австрийского телеканала ORF несколько раз перебил журналист. В ответ российский лидер попросил его набраться терпения и дослушать его до конца, в какой-то момент он перешел на немецкий язык. Об этом сообщает РИА Новости.
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Калининград покраснел на картах НАТО

Калининград был обозначен красным цветом на карте учений НАТО под названием «Удар сабли» (Sabre Strike).
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Россиянам могут добавить минимум три выходных

Дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года могут стать выходными. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
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Песков объяснил перемещение Путина на Mercedes

Во время визита в Австрию Владимир Путин передвигался на лимузине Mercedes, а не на новым российском автомобиле Aurus. Таких машин пока еще не выпустили в достаточном количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Поклонская ответила на обвинения в безумии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.
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В России появился новый штраф

Госдума 5 июня приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, вводящий штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на сайты с информацией, которая позволяет обходить блокировки. Об этом сообщает ТАСС.
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Украинский режиссёр покончил с собой

В селе Обирки Бахмачского района Черниговской области 4 июня покончил с собой украинский режиссёр, продюсер и писатель Леонид Кантер.
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Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия

© AP Photo / Jessica Hill
Российское "вмешательство" в американские выборы 2016 года привело экс-президента США Билла Клинтона в ярость, о чем он признался в интервью Le Parisien.
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Военные кафедры могут уйти в прошлое

Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Активы «Газпрома» арестованы

Суд арестовал активы «Газпрома» в Нидерландах для выплаты «Нафтогазу» денег в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом 5 июня сообщается в твиттере украинской компании.
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