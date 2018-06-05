Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня

Главные события вторника

Банки получили право блокировать карты россиян

Российским банкам разрешили блокировать карты россиян, сообщает РИА Новости

Путин осадил журналиста по-немецки

Президента России Владимира Путина по время интервью для австрийского телеканала ORF несколько раз перебил журналист. В ответ российский лидер попросил его набраться терпения и дослушать его до конца, в какой-то момент он перешел на немецкий язык. Об этом сообщает РИА Новости.

Калининград покраснел на картах НАТО

Калининград был обозначен красным цветом на карте учений НАТО под названием «Удар сабли» (Sabre Strike).

Россиянам могут добавить минимум три выходных

Игорь Лебедев. Дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года могут стать выходными. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил депутат Госдумы от ЛДПР

Песков объяснил перемещение Путина на Mercedes

Во время визита в Австрию Владимир Путин передвигался на лимузине Mercedes, а не на новым российском автомобиле Aurus. Таких машин пока еще не выпустили в достаточном количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает ТАСС

Поклонская ответила на обвинения в безумии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова

В России появился новый штраф

Госдума 5 июня приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, вводящий штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на сайты с информацией, которая позволяет обходить блокировки. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский режиссёр покончил с собой

В селе Обирки Бахмачского района Черниговской области 4 июня покончил с собой украинский режиссёр, продюсер и писатель Леонид Кантер

Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия

© AP Photo / Jessica Hill

Российское "вмешательство" в американские выборы 2016 года привело экс-президента США Билла Клинтона в ярость, о чем он признался в интервью Le Parisien

Военные кафедры могут уйти в прошлое

Правительство внесло в Госдуму проект закона об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами. Об этом сообщается на сайте правительства.

Активы «Газпрома» арестованы