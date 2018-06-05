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Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия
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Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Jessica Hill
Российское "вмешательство" в американские выборы 2016 года привело экс-президента США Билла Клинтона в ярость, о чем он признался в интервью Le Parisien.
"На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился. Когда люди, находящиеся здесь, в США, пытаются помешать другим людям голосовать из-за их расового происхождения, возраста или образования, да, это меня злит", — заявил Клинтон.
Россия, по мнению 42-го президента США, также пыталась повлиять на выборы во Франции, Германии и Нидерландах.
Кроме того, бывший американский лидер заявил, что приходит в ярость от политики президента США Дональда Трампа в области климата.
В США идет расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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