Украинский режиссёр покончил с собой

На Украине покончил с собой режиссёр Леонид Кантер

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В селе Обирки Бахмачского района Черниговской области 4 июня покончил с собой украинский режиссёр, продюсер и писатель Леонид Кантер Об этом пишет местное издание «Высокий вал». «Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района. Под вечер 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина», — сообщает полиция Черниговской области у себя в Facebook. Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины . В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.