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Украинский режиссёр покончил с собой
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На Украине покончил с собой режиссёр Леонид Кантер 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Wikipedia
В селе Обирки Бахмачского района Черниговской области 4 июня покончил с собой украинский режиссёр, продюсер и писатель Леонид Кантер.
Об этом пишет местное издание «Высокий вал».
«Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района. Под вечер 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина», — сообщает полиция Черниговской области у себя в Facebook.
Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.
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