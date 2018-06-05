В России появился новый штраф

Госдума ввела штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Согласно принятым поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы "будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей".

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора , содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

Поправки в КоАП являются сопутствующими к закону об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

Закон об анонимайзерах

Закон об анонимайзерах предусматривает, что Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После вхождения во ФГИС анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на "случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен", при условии, что круг пользователей их владельцами заранее определен и использование "осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование", говорится в законе.