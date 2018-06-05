Поклонская ответила на обвинения в безумии

Поклонская ответила на обвинения Императорского дома в свой адрес

«Наш диалог с представителями организации, именуемой себя «Российским императорским домом», хорошо показал, что ничего общего у них со святой царской семьёй последнего императора России Николая ll, нет. Именно поэтому молчать и кланяться им здесь никто не будет. Смотря же на обвинения господина Закатова в мой адрес, вынуждена с сожалением признать правоту современников государя Николая II о том, что прирождённое изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далёком прошлом. Мастеру закулисных интриг и гипертрофированному нарциссу скажу: не делает чести организации, именуемой себя «Российским Императорским домом», использовать приёмы советской власти, массово объявлявшей верующих людей сумасшедшими», — сказала Поклонская.

Она добавила, что обвинение своего оппонента в безумии и сожаление о его душевном состоянии происходит от отсутствия иных аргументов.

«Ну и, конечно же, про клевету не забыть. Если Вы, господин Закатов, считаете, что хоть одно из моих слов является клеветой, милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра, а кого, может быть, настойчиво надо и попросить её представить общественности. Одно могу сказать: неубедительно», — заключила депутат.

Ранее директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов ответил на критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес членов Императорского дома. Закатов выразил сожаление в связи с духовным состоянием парламентария и обвинил её в клевете касательно гражданства великой княгини Марии Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича.

2 июня княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту. Поклонская назвала их иностранными гражданами, которые «рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей».