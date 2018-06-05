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Путин осадил журналиста по-немецки
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Путин осадил журналиста по-немецки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президента России Владимира Путина по время интервью для австрийского телеканала ORF несколько раз перебил журналист. В ответ российский лидер попросил его набраться терпения и дослушать его до конца, в какой-то момент он перешел на немецкий язык. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?» — сказал Путин.
Так он отреагировал на вопрос журналиста о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17. Не дослушав ответ президента, ведущий попытался прояснить позицию президента на этот счет.
Еще раз Путин попросил себя не перебивать после вопроса о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году.
«Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?» — сказал он.
В какой-то момент российский лидер перешел на немецкий, пытаясь донести до собеседника мысль.
«Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Будьте добры, позвольте мне сказать)», — сказал Путин.
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Комментарии1  Ещё 17 источников 
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