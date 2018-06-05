Путин осадил журналиста по-немецки

Президента России Владимира Путина по время интервью для австрийского телеканала ORF несколько раз перебил журналист. В ответ российский лидер попросил его набраться терпения и дослушать его до конца, в какой-то момент он перешел на немецкий язык. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?» — сказал Путин.

Путину в интервью с австрийцем пришлось перейти на немецкий, чтобы тот перестал перебивать: «Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen» pic.twitter.com/PH3nagQpEb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июня 2018 г.

Так он отреагировал на вопрос журналиста о крушении в Донбассе самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17. Не дослушав ответ президента, ведущий попытался прояснить позицию президента на этот счет.

Еще раз Путин попросил себя не перебивать после вопроса о присутствии российских сил в Крыму в 2014 году.

«Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?» — сказал он.

В какой-то момент российский лидер перешел на немецкий, пытаясь донести до собеседника мысль.