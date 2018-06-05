Ещё
Активы «Газпрома» арестованы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активы «Газпрома» арестованы 

Рамблер 1 час назад
Суд арестовал активы «Газпрома» в Нидерландах для выплаты «Нафтогазу» денег в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом 5 июня сообщается в твиттере украинской компании.
>> «Газпром» приступил к массовым увольнениям
В «Нафтогазе» подчеркнули, что речь идет о выплате 2,6 миллиарда долларов.
По данным РИА Новости, речь идет об активах «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Нафтогаз» обратился в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома». Сообщалось, что арест акций связанных с «Северным потоком-2» компаний «Газпром» будет оспаривать в местных судах.
Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, но с учетом декабрьского решения по другому спору («Нафтогаз» обязали выплатить российской компании два миллиарда долларов) сумма взыскания с «Газпрома» составила 2,56 миллиарда долларов.
После этого «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» вынужден немедленно начать расторжение контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Миллер пояснил, что Стокгольмский арбитраж принял решение по газовым контрактам, «руководствуясь двойными стандартами», и нарушил баланс интересов сторон.
В «Газпроме» отметили, что решение о выплатах в пользу Украины арбитры объяснили «резким ухудшением состояния украинской экономики». Шестого марта компания подала апелляцию на решение арбитража.
Комментарии230  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус115
Калининград покраснел на картах НАТО302
Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток64
Жена известного певца умерла монахиней4
Россияне 8 лет оплачивали чужие долги за ЖКХ47
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
07:17
«Не считаю необходимым прятаться за кустами»
Политика
02:47
Нужен ли Китаю С-500?
Оружие Азия
13:06
Активы «Газпрома» арестованы
Компании Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение