Активы «Газпрома» арестованы

Суд арестовал активы «Газпрома» Нидерландах для выплаты «Нафтогазу» денег в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом 5 июня сообщается в твиттере украинской компании.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что речь идет о выплате 2,6 миллиарда долларов.

Суд арештував голландські активи Газпрому для виплати Нафтогазу 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 5 июня 2018 г.

По данным РИА Новости, речь идет об активах «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Нафтогаз» обратился в суды Великобритании Швейцарии и Нидерландов для взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома». Сообщалось, что арест акций связанных с «Северным потоком-2» компаний «Газпром» будет оспаривать в местных судах.

Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить Украине 4,6 миллиарда долларов, но с учетом декабрьского решения по другому спору («Нафтогаз» обязали выплатить российской компании два миллиарда долларов) сумма взыскания с «Газпрома» составила 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. Глава компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» вынужден немедленно начать расторжение контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». Миллер пояснил, что Стокгольмский арбитраж принял решение по газовым контрактам, «руководствуясь двойными стандартами», и нарушил баланс интересов сторон.

В «Газпроме» отметили, что решение о выплатах в пользу Украины арбитры объяснили «резким ухудшением состояния украинской экономики». Шестого марта компания подала апелляцию на решение арбитража.